Sporting com todos os presentes a dois dias do Chaves

Rúben Amorim tem à disposição todos os jogadores que não estão nas seleções, a dois dias da visita do Sporting ao Desportivo de Chaves.

Na véspera, os jogadores mais utilizados frente ao Tondela, na Taça de Portugal, ficaram de fora. Contudo, esta quinta-feira, já treinaram todos no relvado, para preparar o regresso ao campeonato.

Faltam Ousmane Diomandé e Geny Catamo, que estão com as suas seleções na CAN, e Hidemasa Morita, que se encontra ao serviço do Japão na Taça da Ásia.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira. Às 12h15, Amorim fará a antevisão da deslocação a Chaves, que está marcada para sábado, às 18h00, e terá relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.