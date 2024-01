Amorim: "Qualquer treinador gostaria de ter o Rafa, mas parece-me impossível vir para o Sporting"

Rafa Silva não vai ser jogador do Sporting. Rúben Amorim foi questionado em relação a uma possível surpreendente contratação do jogador que está em final de contrato com o Benfica, mas garante que não é uma opção em cima da mesa e "nunca ouviu falar disso".

"É um grande jogador, qualquer treinador gostaria de tê-lo, mas parece-me impossível vir para o Sporting. Para já, ele não vinha para o Sporting e depois não é preciso pensar muito. O Rafa está a discutir uma renovação com o Benfica, imaginem discutir um contrato com o Sporting", disse, entre risos.

Amorim conclui a ideia: "Podemos dizer que não faz sentido nenhum. O Rafa é um grande jogador e estou certo que vai ser muito importante na época do Benfica. Portanto, que não jogue contra o Sporting. Já era bom. Nunca ouvi falar nisso e não faz muito sentido. O Rafa é um problema do Benfica, não do Sporting. Esse boato não faz sentido e é fácil de desmontar".

O Sporting perdeu Morita e Diomande durante o mês de janeiro para a Taça Asiática e CAN, respetivamente. Sobre a possibilidade de reforçar o plantel em janeiro para além de Rafael Pontelo, Amorim garante que há trabalho a ser desenvolvido.

"Queremos certos alvos, já houve um jogador que tentámos há muito tempo para vir para cá, mas foi para outro clube. Agora temos de voltar a fazer todo o trabalho outra vez e essas coisas demoram tempo. O importante é saber que a direção está disponível e não vamos cometer erros do passado. Se não conseguirmos, vamos ter de nos safar. Às vezes acontece", atira.



O Sporting vai receber o Tondela, em Alvalade, para os oitavos de final da Taça de Portugal, uma prova que os leões nunca venceram com Rúben Amorim.

"Há essa falha. Fomos a uma meia-final, na qual fomos eliminados pelo FC Porto. O treinador quer muito e o clube também. É um dos grandes objetivos da época", conclui.



Coates está recuperado e está convocado para o jogo. Ainda assim, não fará os 90 minutos, segundo confirma o técnico.

"Tem um controlo de minutos, mas já vai começar. Sentiu-se bem hoje, treinou bem. e está preparado para jogar. Precisamos dele pela posição, pelo estatuto e pelo jogador que é. Pelo problema das bolas paradas, também. O Seba é garantido que não joga o jogo todo", termina.

O Sporting-Tondela arranca às 18h45 desta terça-feira, em Alvalade, e terá relato no site da Renascença.