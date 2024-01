Rúben Amorim espera regresso de Coates na próxima terça-feira

Rúben Amorim espera que Coates já esteja disponível "por algum tempo" na próxima terça-feira, em partida dos oitavos de final da Taça de Portugal, contra o Tondela.

Questionado sobre a recuperação do central uruguaio, o técnico do Sporting não adiantou mais, mas diz que a presença no balneário de Coates é importante.

Em relação à vitória desta sexta-feira, face ao Estoril, por 5-1, Rúben Amorim admitiu que a equipa "podia e devia ter feito mais golos", apesar da goleada.

"Sabíamos bem onde podiamos ferir o adversário e foi isso que fizemos. Tivemos muitas oportunidades", referiu, em flash à Sport TV.

O treinador dos "leões" diz que a equipa foi "pragmática" e que, neste momento, "sente-se capaz de ganhar qualquer jogo".

Para Amorim, a chave para continuar no ciclo vitorioso é "fazer o nosso trabalho e sermos humildes e respeitar todos os adversários".

"Nós nunca estamos tranquilos e é minha responsabilidade. Sei que dão tudo o que têm todos os dias. Temos alvos que queremos. Se não conseguirmos não vamos virar agulhas para outros", realçou, ainda.