Rúben Amorim fica "satisfeito se não sair ninguém" do Sporting em janeiro

Rúben Amorim ficará satisfeito com o mercado de janeiro "desde que não saia ninguém". Numa altura em que Viktor Gyokeres é associado a vários tubarões europeus, o técnico espera manter todos os jogadores.

"Vamos ver o que pode acontecer. Estou satisfeito desde que não saia ninguém. O Fresneda deve voltar em fevereiro e as contratações não são a pensar no agora, mas no futuro. Vamos ter mais jogos. Temos jogadores na equipa B que podem aparecer, mas temos tido algum azar com lesões. Os jogadores só saem pela cláusula de rescisão. Se pagarem nos últimos dias, não estamos preparados", disse.

Rafael Pontelo foi o primeiro reforço do Sporting em janeiro, proveniente do Leixões. Amorim não revela se será titular, mas garante que foi convocado.

"Não vou dizer quem será titular. Está convocado. É uma opção. Poderá jogar, mas não vou dar nada ao Vasco Seabra", diz.

O Estoril é o próximo adversário do Sporting e Amorim deixou o alerta ao jogadores que a equipa adversária já bateu o FC Porto duas vezes esta época.

"Dissemos aos jogadores os resultados que eles têm tido, têm marcado quatro golos em vários jogos e não têm sofrido, que é algo em que eu tenho dificuldades. É a qualidade de jogo, a confiança, os jovens. Vão-se sentir à vontade, muitos deles com formação em clubes grandes. É uma equipa muito bem trabalhada, com um treinador que se destaca com bons trabalhos. A equipa está avisada", atira.

Em véspera do primeiro jogo do ano, Amorim reforça a confiança que é possível voltar a ser campeão nacional, como aconteceu em 2021: "O ano em que menos acreditei foi o primeiro e depois foi tudo acreditando".

"No segundo ano, estava confiante que poderíamos ser bicampeões, no terceiro também e foi o que foi. Este ano sinto-me confiante. A experiência é pouca, mas depende de tudo, acho que a estrelinha conta muito. Foram quatro anos que parecem 20. Tem sido um bom trajeto. Estamos confiantes de que podemos ser campeões", conclui.

O Sporting-Estoril Praia joga-se esta sexta-feira, às 18h45, com relato e acompanhamento, ao minuto, na Renascença.