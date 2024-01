Oficial. Sporting contrata Rafael Silva

O Sporting oficializou a contratação do defesa central Rafael Silva Pontelo, ex-Leixões.

O jogador, de 20 anos, assina contrato com os leões até 2028 e fica com cláusula de 45 milhões de euros. É o primeiro reforço dos leões no mercado de inverno.

Em declarações ao site do Sporting, o jogador disse: “Estou muito feliz por fazer parte do Sporting. É, naturalmente, um sonho desde pequeno jogar num clube grande como o Sporting. Agradeço por me terem dado esta oportunidade. Estou muito feliz e motivado. A minha expectativa é grande e passa por trabalhar bem para poder jogar e ajudar a equipa”.

Rafael Pontelo, que terá custado 700 mil euros à equipa de Alvalade, apresenta-se: “Central muito rápido” que gosta de “jogar com a bola nos pés”.

O jovem atleta, que vai usar a camisola 45, só foi apresentado esta terça-feira, mas já está em Alvalade há vários dias. Aliás, já esteve com o plantel leonino em Portimão.