Rúben Amorim. "Noite difícil, mas saborosa"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, reconhece que o triunfo em Portimão foi “difícil”, mas justo.

"Já sabíamos que ia ser um jogo difícil, na primeira parte não tivemos grandes ocasiões, o Portimonense tapou todos os espaços e a jogarmos num quarto de campo torna-se difícil, mas controlámos bem o jogo. Uma estratégia contra a outra, mas para mim ganhou a melhor equipa. Sofremos duas transições quando o jogo estava empatado e o António [Adán], aí, salvou-nos. Foi uma vitória justa num jogo difícil com duas estratégias completamente diferentes", referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões não tem dúvidas: "É sempre bom porque ganhamos e mantemos o nosso lugar, mas não significa nada em termos do que vai acontecer no fim do campeonato. É bom ganhar, queremos esta sensação de pensar só no nosso jogo para manter o nosso lugar. Noite difícil, mas saborosa."

A equipa de Alvalade vai ficar sem Morita, que segue para a seleção, mas Amorim desvaloriza: "Teremos de arranjar soluções, já há algum tempo que sabíamos isso. Temos um plantel que vai ajudar os novos jogadores da equipa B”.

O Sporting derrotou o Portimonense, por 2-1, e mantém a liderança no campeonato.