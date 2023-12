Sporting passa a deter 88% da SAD

O Sporting anunciou um acordo para a compra das últimas VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis), com o Novo Banco, o que permite ao clube aumentar a participação da Sporting SAD para 88%.

Os leões já tinham em 2022 feito o mesmo acordo com o Millenium BCP.

A equipa de Alvalade confirmou que adquiriu mais de 51 milhões de VMOC, ao preço de 30 cêntimos cada valor, o que significou um investimento de 15,4 milhões de euros.

O Sporting antecipou mais verbas do negócio com a NOS relativo aos direitos de transmissão televisiva.

Com este movimento, o clube garante que estão criadas "as condições para a entrada de uma parceria estratégica minoritária no capital na SAD, para que exista um reforço da política de investimento, da melhoria da experiência de todos os sócios e da globalização do clube".