Sousa Cintra confia em vitória do Sporting em Portimão

Em declarações a Bola Branca , o algarvio e antigo presidente dos leões alerta que "todo o cuidado é pouco", contudo, salienta que o "só depende do Sporting a conquista o campeonato, neste momento".

O Sporting entrará em campo, em Portimão, no domingo, sabendo já os resultados dos rivais, Porto e Benfica, na 15.ª jornada.

José de Sousa Cintra considera que só há um caminho a seguir, na visita do Sporting ao Portimonense: vencer.

O antigo presidente leonino avisa que "hoje em dia já não há equipas fáceis", mais ainda tendo em conta que, no seu entender, "todas as equipas se agigantam quando jogam com Sporting, Benfica ou Porto".

"O Portimonense tem uma equipa muito boa e vai dar que fazer ao Sporting, que tal como está e a jogar como joga, está um espetáculo. A continuar nesse caminho, a vitória vai ser do Sporting", reforça.

Apesar de manifestar simpatia pelo co-algarvio Portimonense, Sousa Cintra quer uma vitória do Sporting, que "está em boa forma e recomenda-se", alavancado nos golos de Viktor Gyokeres, "o melhor avançado a jogar no futebol português": "Toda a equipa está motivada."

José de Sousa Cintra espera "um bom espetáculo" no Portimonense-Sporting, marcado para sábado, às 20h30. Jogo da jornada 15 da I Liga, com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.