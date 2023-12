Rafael Silva em Lisboa para assinar pelo Sporting até 2028

O negócio com o Leixões está fechado e Rafael Silva já se encontra em Lisboa, onde realizou exames médicos, para assinar pelo Sporting.

Ao que a Renascença apurou, o central ultimou, juntamente com os seus representantes, os detalhes do contrato com o Sporting, que, tudo indica, será válido por quatro épocas e meia, ou seja, até junho de 2028. É muito provável é que o novo reforço seja apresentado esta terça-feira.

O Sporting paga ao Leixões 700 mil euros por 90% do passe do central esquerdino, de 20 anos e 1,91 metros de altura, sabe Bola Branca.

Rafael Silva Pontelo tem dupla nacionalidade italiana e brasileira. Em 2022, chegou a ser emprestado pelo Ponte Preta ao Valladolid, da Liga espanhola, mas regressaria ao Brasil para representar o Cruzeiro. Chegou a Matosinhos no início desta temporada, tendo sido titular em 13 dos 20 jogos disputados pelo Leixões em todas as competições.