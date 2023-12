Dias Ferreira agradece "sim" antecipado de Gyokeres à continuidade no Sporting

José Dias Ferreira, antigo presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, considera que o "sim" de Viktor Gyokeres à continuidade em Alvalade, pelo menos, até ao final da época é uma boa notícia.

Em declarações a Bola Branca, o antigo dirigente sportinguista aplaude a frontalidade do goleador sueco, em entrevista ao jornal "Record".

"Era uma situação que era preciso ele clarificar. Ele, acima de tudo, porque é ele que tem a última palavra para dizer se quer ou não [ficar]. Não me admira que ele tenha essa atitude, que é sensata, e ainda bem que é ele, porque a vontade dele é necessária também, porque a do Sporting, a partir de um determinado momento [se batessem a cláusula de rescisão de Gyokeres, de 100 milhões de euros], podia não ser possível", vinca.

A afirmação do ponta de lança internacional sueco, de 25 anos, à beira da abertura do mercado de transferências de janeiro, veio descansar os adeptos do Sporting. Mais ainda quando a imprensa lhe aponta vários interessados, como Chelsea, Arsenal ou Borussia de Dortmund.