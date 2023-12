Rúben Amorim. “Foi um bom jogo, ganhámos e seguimos em frente”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, está satisfeito com a vitória sobre o Tondela, que dá passagem à “final four” da Taça da Liga, mas lamenta o abrandamento e o golo sofrido na segunda parte.

"O Tondela esteve bem na segunda parte, mas tivemos muitas oportunidades nesse período. Não conseguimos concretizar e o Tondela marcou de forma fortuita. Fica aquela sensação de sofrer golos, da distância no marcador não ser a que devia. Mas foi um bom jogo, onde ganhámos e seguimos em frente", referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões dá conta dos benefícios deste jogo contra uma equipa da II Liga: "Para além disso, serviu para ver dinâmicas novas, ligações novas, para meter toda a gente ao mesmo nível. Houve muita gente que fez o jogo todo, outros ficaram de fora. Foi bom para equilibrar o grupo para o que aí vem".

Amorim aproveitou para elogiar Daniel Bragança, que fez um golo e uma assistência, mesmo estando "adoentado". "O que é bom. Está mais maduro. A competição faz bem, mas certos percalços fazem-nos crescer. O Dani cresceu fisicamente, mas mentalmente o jogo dele está mais adulto".

Sobre mercado, o treinador do Sporting não quis ainda confirmar a contratação do defesa central Rafael Silva, do Leixões, nem a chegada de mais um médio.

"Há certas posições que são difíceis de contratar em janeiro. Os médios que queremos são titulares e as equipas não os querem libertar. Vamos ver o que acontece", referiu.

O Sporting venceu o Tondela, por 2-1, e está na “final four” da Taça da Liga onde agora vai defrontar o Sp. Braga.