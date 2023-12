Sporting. Geny Catamo renova até 2028

O Sporting oficializou a renovação de contrato com Geny Catamo, extremo de 22 anos.

O contrato com o internacional moçambicano é estendido até 2028, com mais um de opção.

Geny Catamo mostrou-se feliz com a renovação de leão ao peito: “Estou muito contente por terem confiança em mim. As palavras estão difíceis de sair porque estou muito feliz. Sinto-me muito orgulhoso. Tenho continuado a crescer com os meus colegas e agora tenho de estar focado no que o míster pede para continuar a ser feliz também”.

Esta época, Catamo leva dois golos e duas assistências em 18 jogos oficiais.