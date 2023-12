Sporting pede "árbitros especialistas e exclusivos de VAR"

O Sporting acredita que deveriam existir árbitros "expecialistas e exclusivos de VAR" e que seja uniformizado o entendimento do protocolo do mesmo.

Em comunicado, o clube leonino "felicita a decisão hoje anunciada pela La Liga de tornar públicos os áudios das comunicações entre o VAR e as equipas de arbitragem após o final de cada dia de competição".

E, nesse sentido, o Sporting defende que o VAR "tem de melhorar" e explica que existe uma "necessidade urgente da definição dos critérios e da transparência das decisões. Não faz sentido uma semana ser adoptado um critério de intervenção e na semana seguinte outro."

"Nos recentes jogos contra o Vitória SC e contra o FC Porto foi por demais evidente como o VAR adoptou critérios opostos. Em ambos foi o Sporting CP que saiu prejudicado", acrescenta.

O clube diz que é "urgente que, em Portugal, sejam seguidas as boas práticas de outros países, tal como preconizámos em tempo oportuno. O futebol português não pode ficar para trás", e dão o exemplo da MLS - liga norte-americana - que definiu vai replicar o procedimento utilizado no rugby em que as decisões tomadas pelo VAR são anunciadas pelo juiz da partida aos espectadores em tempo real.

"Quem não defende o VAR, não defende a busca da verdade desportiva", considera o Sporting.



E, por isso, o clube pede uma "uniformização e entendimento do protocolo VAR por parte dos árbitros. Ganham os árbitros, ganham os clubes, ganha a verdade desportiva. O Sporting considera também que é importante que se caminhe para árbitros especialistas e exclusivos de VAR".

Embora o clube reconheça que o "atual número de árbitros não o permite fazer neste momento, mas desafia o Conselho de Arbitragem a que comece a preparar o futuro". "O Sporting reconhece o esforço do Conselho de Arbitragem em querer melhorar a arbitragem e continuará a lutar pela verdade desportiva. Essa nunca existirá sem uma arbitragem livre, independente e qualificada", conclui.

O comunicado do Sporting é publicado no dia seguinte ao clássico frente ao FC Porto, no qual os leões venceram por 2-0. O VAR Bola Branca, Paulo Pereira, encontrou dois erros claros na arbitragem que anularam injustamente outros dois golos aos leões.