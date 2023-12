Rúben Amorim: "Não marcámos mais golos pelos detalhes"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, acredita que leu bem as intenções do FC Porto para o clássico e entende que "foi por detalhes" que os leões não fizeram mais do que dois golos.

"Também acho que não marcámos mais golos pelos detalhes. Percebemos o que o FC Porto ia fazer. Não fomos fortes nas saídas, ainda assim. Fomos combativos e isso é importante contra o FC Porto. Aumentámos o nível de agressividade", disse, à Sport TV.

O técnico leonino destaca o fim da série de jogos consecutivos sem bater a equipa de Conceição: "Obviamente que não ganhávamos há muito tempo. Tínhamos perdido por detalhes e tínhamos tido momentos bons nesses jogos. Ganhámos porque não deixámos o FC Porto jogar. Não quer dizer nada porque para a semana pode mudar".

Eduardo Quaresma foi a surpresa no onze inicial após a lesão de Coates. Foi a sua primeira titularidade da época. Fez um bom jogo, mas o que preocupa Amorim é que consiga "fazer dois ou três jogos bons".

"Tem que dar o passo seguinte e manter esta consistência. O Coates lesionou-se quase no último lance do treino. Repetimos o trabalho tático para o Quaresma entrar. Durante a semana o Quaresma fez o trabalho e fez um excelente jogo", termina.

Amorim fez ainda a análise ao sorteio da Liga Europa com duelo marcado contra o Young Boys.

"Preocupa-me a quantidade jogos que vamos ter em janeiro e fevereiro, com jogadores na CAN e Taça Asiática. O Young Boys é uma equipa que vem da Champions, com um sintético. Temos tempo para pensar nisso", conclui.