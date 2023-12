Inácio e Hjulmand falham visita do Sporting ao Portimonense

Gonçalo Inácio e Morten Hjulmand vão falhar a visita do Sporting ao Portimonense, na 15.ª jornada do campeonato, depois de terem visto o quinto amarelo no clássico com o FC Porto, na segunda-feira.

O central português e o médio dinamarquês ficam automaticamente suspensos por um jogo, o que os afasta do encontro de 30 de dezembro, o último do Sporting em 2023. Contudo, poderão disputar a terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, já no sábado, no terreno do Tondela.

Marcus Edwards também estava em risco, no entanto, não viu o cartão amarelo no clássico de Alvalade, pelo que está disponível para Portimão.

Inácio e Hjulmand são titulares indiscutíveis para Rúben Amorim. O defesa, de 22 anos, leva 22 jogos e três golos, esta época. O médio, de 24 anos, fez 21 jogos e soma um golo e duas assistências.