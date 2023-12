"Está na hora da viragem" na carreira de Eduardo Quaresma

Está na hora de "uma viragem" na carreira de Eduardo Quaresma. O jovem central foi uma das figuras da vitória frente ao FC Porto e aproveitou a oportunidade na sequência da lesão inesperada de Seba Coates.

O central de 21 anos não era titular pelo Sporting desde janeiro de 2021, há quase três anos. Pelo meio teve um empréstimo no Tondela e outro no Hoffenheim, no qual praticamente não jogou.

Aproveitou as lesões de Coates e St. Juste e foi destaque, mas Amorim deixou o recado no fim do jogo: "Preocupa-me que consiga fazer dois ou três jogos bons. Tem que dar o passo seguinte e manter esta consistência".

Nuno Campos treinou o jovem central no Tondela e concorda com o treinador do Sporting.

"Tem de levar cada treino a sério, cada jogo a sério. As palavras do Rúben foram muito bem colocadas. Conhece-o muito bem, sabe que não é uma questão de qualidade. É inequívoca. Tem de dar sequência à qualidade, aos treinos bons, aos jogos bons para se afirmar de uma vez por todas. Está numa fase decisiva dessa afirmação pessoal para ter uma carreira acima do comum dos jogadores, para o talento fantástico não ficar pelo caminho", explica, a Bola Branca.

O treinador aconselha Quaresma a "passar das palavras à ação".

"Foi um grande jogo para ele dar continuidade. Pode ser necessário tê-lo ao mais nível uma série de jogos. É o momento correto de dar uma viragem na sua carreira. Faz-se no treino seguinte e no outro e no jogo seguinte", continua.

Depois de passagens pelo Santa Clara e Tondela, Nuno Campos é agora adjunto de Renato Paiva no Toluca do México.

"É um dos grandes do México e tem condições de trabalho à imagem dos grandes portugueses. Os jogadores têm dado tudo na pré-época. Vamos gostar muito. Temos de ter mentalidade vencedora, objetivo serão os primeiros lugares", conclui.