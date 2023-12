Entre as prendas e o carvão. Sporting e Porto decidem quem passa o Natal na liderança

A liderança do campeonato estará em jogo em Alvalade, esta segunda-feira, a partir das 20h15, no clássico entre Sporting e FC Porto. Os rivais estão empatados no segundo lugar, a um ponto do Benfica, que derrotou (1-0) o Sporting de Braga, pelo que quem vencer receberá a liderança no sapatinho e quem perder encontrará carvão, no Natal. Em caso de empate, ficarão os dois na lista dos mal comportados. Ou seja: quem, de Porto e Sporting, vencer será isolado, com 34 pontos, mais um que o Benfica e mais três que o rival desta noite. Se empatarem, ficarão os dois a dois pontos dos campeões nacionais. O Braga é quarto classificado, com 29 pontos, e o Vitória quinto, com 26.

Na antevisão do jogo, o treinador do Sporting, Rúben Amorim, assumiu que o Porto tem sido mais forte em clássicos: "Queremos mudar isso." "Estamos preparados para um jogo em que as equipas jogam um futebol diferente e em que o FC Porto, pelo seu historial recente, tem sido mais forte no jogo dele do que nós. Não vamos mudar a nossa forma de jogar e vamos tentar ser mais fortes e mais precisos nos detalhes. Quando olhamos para os jogos, a diferença está nos detalhes e é aí que eles têm sido mais forte que nós. Queremos mudar isso já neste jogo", vincou. Pepe está melhor, confirmou Sérgio, mas vai estar em dúvida até à hora do jogo. Do lado do Sporting, tanto Geny Catamo como Ricardo Esgaio estão recuperados dos problemas físicos que enfrentaram.