Edmilson recorda vitória em Alvalade. “Ganhámos e o Sporting nunca mais nos apanhou”

Edmilson Pimenta sabe bem o que é disputar um clássico entre Sporting e FC Porto. O antigo avançado brasileiro esteve dos dois lados da barricada e até foi decisivo em outubro de 1996, quando marcou o único golo de uma vitória portista em Alvalade que lançou os dragões para a conquista do campeonato.

“Lembro-me que fomos a Alvalade atrás na classificação. Nesse jogo, precisamente, ganhámos com um golo meu, passámos o Sporting e eles nunca mais nos apanharam. Estes jogos são muito importantes”, recorda, em entrevista a Bola Branca.

Sporting e FC Porto chegam ao clássico da jornada 14 em igualdade pontual, atrás do rival Benfica que bateu o Sporting de Braga no domingo. Um empate prejudica ambos, uma vitória significará liderança isolada da Liga.

Para Edmilson, ganhar o jogo desta segunda-feira pode ter impacto, de qualquer um dos lados, no desfecho final do campeonato, mesmo tendo em conta a fase precoce da temporada.

“Abre uma vantagem que pode ser importante para o resto do campeonato, apesar de ainda ser muito cedo. Já ganhei ao Sporting pelo Porto e ao Porto pelo Sporting, sei que é muito importante vencer nestes clássicos”, explica, em declarações à Renascença.

Dragões com vantagem mental



Apesar da igualdade na tabela, Edmilson acredita que o desempenho e evolução ao longo da época das duas equipas dá vantagem aos dragões para o jogo desta segunda-feira.

O FC Porto vem de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e, apesar de Sporting também ter garantido presença na próxima fase da Liga Europa, a prova milionária moraliza a equipa de Sérgio Conceição.

“Com certeza é o FC Porto que chega mais forte. Vai jogar bastante resguardado, com muito respeito pelo Sporting. Acredito que, pelo andamento do campeonato e pela prestação na Liga dos Campeões, o Porto entrar com relativa vantagem, apesar de o Sporting jogar em casa”, considera.

Edmilson conclui que o clássico da 14ª jornada será “um grande espetáculo”, onde ganhará “quem errar menos, estiver mais concentrado e aproveitar melhor as oportunidades que surgirem”.

O clássico entre Sporting e FC Porto está agendado para esta segunda-feira, às 20h15, no Estádio de Alvalade. O encontro conta com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.