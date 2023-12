Beto Pimparel e o Sporting-FC Porto: “Pepe e Gyokeres são as referências”

Beto Pimparel vê em Pepe e Viktor Gyokeres a peças chave para o clássico de segunda-feira entre Sporting e FC Porto.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo guarda-redes destaca o papel do defesa internacional português na equipa azul e branca para sublinhar o maior impacto que tem no FC Porto, quando comparado com a importância do sueco no Sporting.

“Tanto Pepe como Gyokeres são as referências, mas Pepe tem mais do que um papel. Para além do rendimento em campo, é o que transmite [à equipa], a leitura do jogo, é exímio nisso pela sua experiência e liderança. Tem um papel ainda mais fundamental no FC Porto do que só a parte desportiva, que o Gyokeres tem no Sporting”, acredita.

Rivais marcados pelo Benfica

Tanto Sporting como FC Porto têm tido dificuldades nos momentos decisivos da temporada. Os leões saíram derrotados do Estádio da Luz no dérbi, os dragões perderam também com o Benfica, na Supertaça e no campeonato.

Para Beto, no caso da equipa de Alvalade, a derrota no último minuto diante do rival de Lisboa “deixou marcas apenas naquela semana”, mas serviu de “ensinamento” para não repetir os mesmos erros, num jogo em que Gonçalo Inácio acabou expulso quando a equipa vencia por 0-1.

“Serviu para que os jogadores do Sporting, como equipa, cresçam nestes momentos. Que os erros não se voltem a repetir, porque pode ser muito penalizador”, sublinha, em entrevista à Renascença.

Do lado portista, o antigo internacional português concorda que os dragões têm revelado “alguma intermitência a nível de resultados”, mas realça a competitividade da equipa de Sérgio Conceição.

“Aquilo que toda a gente sabe, inclusive o Sporting, é que o FC Porto é uma das equipas mais competitivas do mundo, reconhecido por grandes treinadores na Europa. Independentemente da intermitência, a nível competitivo, é difícil encontrar uma equipa ao nível do FC Porto”, conclui.

Sporting e FC Porto encontram-se na próxima segunda-feira, a partir da 20h15, no Estádio de Alvalade. Leões e dragões lideram a classificação da Liga com 31 pontos. O jogo da jornada 14 tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.