Jogadores do Sporting. “Merecemos ganhar”

Daniel Bragança

“Sabíamos que tínhamos de entrar forte depois do último jogo para vencer. Entrámos bem, fizemos uma boa exibição e ganhámos. Fizemos uma boa exibição, sabíamos as valias deles, conseguimos anulá-los, marcámos dois golos e merecemos ganhar”.

Dário Essugo

“Era muito importante acabarmos a fase de grupos com uma vitória, independentemente de já termos passado. A vitória interessava e conseguimos. Já tinha treinado a lateral-direito. Só quero jogar, independentemente da posição e fico contente”

Gonçalo Inácio

Depois do último jogo, o mais importante era ganhar e foi isso que mostrámos. Vamos trabalhar para nos focarmos no jogo com o FC Porto”.

O Sporting derrotou o Sturm Graz e segue agora para o “play-off” da Liga Europa.

O sorteio para definir o próximo adversário realiza-se na próxima segunda-feira.