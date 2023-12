Rúben Amorim. “Qualquer uma das equipas [portuguesas] pode” ganhar Liga Europa

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera “possível” um clube português vencer a Liga Europa.

“Acho que há sempre hipóteses, já aconteceu no passado, também há equipas que têm orçamentos muito maiores do que nós, mas já provámos em Portugal que, em jogos a eliminar, somos capazes de nos bater com as melhores equipas do mundo. Com a evolução de certos campeonatos, vai ser cada vez mais difícil, mas acho que é possível”, referiu.

O técnico dos leões olha para a Liga Europa e considera: “Acho que é possível, é preciso ter sorte no sorteio, ter sorte nas lesões. Vamos ver, se ganha alguma [equipa portuguesa], obviamente que seja o Sporting”.

“Há equipas de outros campeonatos que têm sempre uma responsabilidade maior, mas olhamos para as nossas equipas e os adeptos querem sempre que cheguemos o mais longe possível e que se vá às finais. Acredito que, com sorte, qualquer uma das equipas [portuguesas] pode lá chegar e ganhar”, acrescentou.