Amorim reforça que Gyokeres só sai pela cláusula e espera Sturm Graz “pressionante”

O treinador do Sporting diz que o noticiado interesse de clubes estrangeiros no futebolista Viktor Gyökeres não lhe tira "horas de sono" e reforça que o avançado só sai "pela cláusula".

Confrontado com o alegado interesse dos ingleses do Chelsea, o técnico leonino voltou a reconhecer "a influência" do sueco "na forma de jogar da equipa", mas lembrou que tem "vindo a perder jogadores" importantes e tem tido "a capacidade de renovar a equipa".

"Portanto, não perco horas de sono nesse aspeto. Perdia antigamente, porque havia sempre aquela ideia de que tínhamos de vender para sobreviver. Neste momento, não há isso. Há pagar a cláusula [de rescisão]. E quando há pagar a cláusula, os jogadores têm de ir embora e nós arranjaremos solução", desvalorizou Amorim, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Nesse cenário, explicou o técnico, iria "adaptar a equipa para jogar de outra forma" e esta iria continuar a "conseguir ganhar jogos", motivo pelo qual garantiu que o clube não tem "nenhum substituto para o Viktor [Gyökers]" em vista no próximo mercado de transferências.

Ainda sobre essa 'janela' de transferências, a decorrer no próximo mês, o técnico garantiu que "não serão reforçadas" as posições dos jogadores que vão estar até um mês ausentes nas seleções nacionais, casos de Diomande, Geny Catamo e Morita, e que o clube irá manter a "política" de contratar "a pensar não só agora, mas também no futuro".

"Não haverá reforços para substituir esses jogadores, porque é apenas um mês. O que poderá é haver um acerto no plantel a pensar no presente e no futuro", admitiu.

Já sobre a partida da Liga Europa contra o Sturm Graz, Amorim espera “um adversário muito pressionante, vai querer ganhar o jogo. Tem jogadores fortes fisicamente, muito rápidos na frente, acho que vai ser diferente da primeira mão. Vão pressionar até à nossa baliza e temos de ter a capacidade de sair a jogar”.

Sobre o grupo, o técnico referiu: “Tínhamos a obrigação de seguir em frente, pela grandeza do clube e pelo plantel que temos. Queríamos o primeiro lugar, não conseguimos, mas passámos. Era a obrigação mínima”.

O Sporting recebe os austríacos do Sturm Graz na quinta-feira, em partida da sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol com início previsto para as 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do escocês William Collum.