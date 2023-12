Varandas. FC Porto não deverá ser confundido "com as pessoas que a dirigem"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garante que o FC Porto vai ser “exemplarmente recebido” em Alvalade.

"Na próxima jornada temos a visita de um dos nossos dois grandes rivais. Receberemos não apenas um rival, mas uma das grandes instituições nacionais que merece todo o nosso respeito e que jamais deverá ser confundida com as pessoas que a dirigem. Serão exemplarmente recebidos pois os nossos valores e a nossa forma de estar assim o exigem", referiu.

Num jantar do Grupo Stromp, em Lisboa, o líder leonino acrescentou: "No futebol continuamos no topo da classificação. Por vezes sozinhos, por vezes acompanhados, mas ali continuamos. Na frente”.

“Acreditamos que temos sido a melhor equipa até ao momento e tudo faremos para o continuar a demonstrar. Temos um grupo muito forte e fantástico de jogadores e um grande treinador. Grande treinador hoje, grande treinador quando fomos campões, grande treinador quando ficámos em quarta lugar", elogiou.