Conheça os possíveis adversários do Sporting no "play-off" da Liga Europa

Está praticamente concluído o quadro de possíveis adversários do Sporting no "play-off" da Liga Europa, em que também participarão Sporting de Braga e Benfica, ainda que no outro pote.

Os leões já sabem que vão terminar o grupo D na segunda posição, atrás da Atalanta, o que obriga a disputar um "play-off" de acesso aos oitavos de final. Aí, encontra as equipas que terminaram a fase de grupos da Liga dos Campeões no terceiro lugar - à exceção das portuguesas.

Galatasaray (grupo A), Lens (B) e Feyenoord (E) são descidas certas. No grupo F, será entre Paris Saint-Germain, Newcastle e AC Milan. No G, Young Boys ou Estrela Vermelha.

No grupo H, uma incógnita: se for o Shakhtar Donetsk a descer para a Liga Europa, é elegível como adversário do Sporting. Contudo, ainda pode ser o FC Porto, o que invalidaria o cruzamento.

O lote ficará completo na quarta-feira. O sorteio do "play-off" está marcado para 18 de dezembro, uma quinta-feira, às 12h00.