Rúben Amorim. “Se tivermos que ir todos para a confusão vamos para a confusão”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, já na sala de imprensa, explicou a confusão no final da partida no estádio Afonso Henriques.

“A equipa quer ganhar, houve um problema com o apanha bolas e depois uma pessoa de fora empurrou o jogador do Sporting. Já aconteceu uma vez, não houve consequências, fomos defender os jogadores”.

O técnico dos leões reforça: “Com situações daquelas os jogadores do Sporting não vão ficar parados. Se tivermos que ir todos para a confusão vamos para a confusão, mas não é isso que queremos. Os jogadores são os que têm mais direito a estar nervosos, mas não podem ir pessoas de fora armar confusão”.

Dentro das quatro linhas, o V. Guimarães derrotou o Sporting por 3-2.