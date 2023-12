Rúben Amorim: "Já tinha saudades de não estar preocupado com os outros jogos"

Rúben Amorim admite que sabe bem estar na frente e saber que, fazendo o seu trabalho, o Sporting continuará a liderar o campeonato.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador garante que não está preocupado com o que os rivais vão fazer na 13.ª jornada.

"Já tinha saudades de não estar preocupado com os outros jogos porque se ganharmos o nosso jogo não interessa o que se passa nos outros campos", salienta Amorim, na antevisão à visita ao Vitória de Guimarães.

Os leões vão ter um encontro "difícil", na 13.ª jornada da I Liga, e Amorim não quer ninguém a pensar já no título: "O campeonato é feito de jogos difíceis, onde todos podem perder pontos. Por isso, o que interessa amanhã [sábado] é ganhar ao Vitória de Guimarães. Não existe mais nada além do Vitória de Guimarães."

"Temos um objetivo final, não temos de estar sempre a falar nisso, e pensamos jogo a jogo. Vamos sofrer e temos de ter essa capacidade num estádio difícil, mas incrível de se jogar. Espero um bom jogo e uma vitória do Sporting", reforça.

Não há gestão para o clássico

O Sporting visita o Vitória antes de receber o FC Porto. Amorim sublinha que não haverá qualquer tipo de gestão no jogo com os vimaranenses.

"Não vamos fazer gestão, porque este é o jogo mais importante. Só queremos ganhar ao Vitória e vamos apresentar a melhor equipa, porque a melhor forma de preparar o jogo seguinte é ganhar este", vinca.

Questionado sobre se o Sporting está a ser a melhor equipa do campeonato, o técnico frisa que a classificação final é que o ditará.

"A classificação diz qual é a melhor equipa. Durante o campeonato vai haver sempre uma equipa a jogar melhor e neste momento acho que estamos bem, mas podemos fazer melhor. O foco está em ganhar o jogo e não pensar se somos ou não a melhor equipa", reitera.

O Sporting, líder do campeonato, com 31 pontos, visita o Vitória de Guimarães, quinto, com 22, no sábado, às 18h00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em jogo da 13.ª jornada. Relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.