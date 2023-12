"Gyokeres devia ficar no Sporting mais dois anos"

Viktor Gyokeres não deveria sair já do Sporting para continuar a crescer antes de se transferir para um clube de maior dimensão.

A opinião é de Hans Eskilsson, sueco que passou por Alvalade na época 1988/89, que sugere ao sueco que não tenha pressa em dar um passo maior na carreira.

"Ele tem feito uma temporada muito boa e eu acho que ele deveria ficar no Sporting e aproveitar esta fase da carreira. Porque quando um clube e os seus adeptos te apreciam, acho que não deves ter pressa em sair, até porque o Sporting é um grande clube", diz, a Bola Branca, antes de prosseguir.

"É claro que se o clube receber uma oferta de um clube ainda maior, o Gyokeres pode ir embora. Mas acho que ele não devia sair antes dos dois próximos anos", considera.

Gyokeres, de 25 anos, tem contrato com o Sporting até 2028 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Custou 20 milhões e leva 15 golos e 5 assistências em 17 jogos disputados esta época.

Eskilsson elogia o desempenho de Gyokeres, e volta a sublinhar a importância deste se manter em Alvalade.

"Está a ter um grande sucesso, tem sido mais do que fantástico. É claro que no futuro sairá do clube, mas não acho que ele esteja stressado com isso, até porque só está na equipa há meio ano. Penso que seria bom para ele continuar no Sporting talvez mais dois anos e só depois ir para outro clube, se continuar no bom caminho como está a fazer neste momento. Ele não deveria ir embora de imediato, acho que ele está num bom clube neste momento", afirma.

Esta época, Viktor Gyokeres apenas pode dar nas vistas no Sporting, já que a seleção sueca ficou fora do Campeonato da Europa, o que não beneficia o avançado leonino.

"Joga na seleção da Suécia há pouco tempo. Mas com o grande sucesso que alcançou nos últimos 18 meses, no último ano no Coventry e agora no Sporting, levou-o à seleção. Acho que o desenvolvimento dele tem sido muito bom nos últimos dois anos e estou muito impressionado com isso. Claro que é importante jogar também na Suécia, mas no momento a seleção da Suécia tem grandes problemas e isso não é bom para os jogadores", conclui.