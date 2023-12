Sporting confirma entorse no tornozelo de St. Juste

Jeremiah St. Juste sofreu uma "entorse no tornozelo esquerdo" na partida frente ao Gil Vicente, esclareceu o Sporting esta tarde.

Rúben Amorim já tinha confirmado que o central tinha torcido o pé após uma queda e que o problema que obrigou o neerlandês a ser substituído nada "tinha a ver com o joelho ou um problema muscular".

O clube não esclarece a gravidade da entorse e o período de paragem do jogador que fica em dúvida para a visita a Guimarães.

O técnico do Sporting já sabe que, para essa partida, não conta com Seba Coates, que viu o quinto cartão amarelo frente ao Gil. Eduardo Quaresma, Matheus Reis e Neto são as restantes opções para se juntarem à dupla Gonçalo Inácio e Diomande.

Os jogadores mais utilizados diante da formação gilista fizeram recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado. Daniel Bragança e Iván Fresneda continuam em tratamento.

Amorim dá folga ao plantel na terça-feira e o trabalho retoma na quinta-feira de manhã, em Alcochete.