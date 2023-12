Paulinho Cascavel elogia Gyokeres e deseja que se mantenha no Sporting

Paulinho Cascavel considera que Viktor Gyokeres é um seguro contra todos os riscos do Sporting.

O internacional sueco bisou frente ao Gil Vicente e está a dois golos da liderança da lista de melhores marcadores. Alvalade volta a ter um ponta de lança à medida dos melhores que passaram pelo clube e, em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador do Sporting admite os perigos de uma lesão ou de uma eventual saída de Gyokeres.

"Com o Gyokeres a fazer tantos golos e a jogar bem, é uma peça que, se tirada do Sporting, a equipa pode sentir a sua ausência. Porque tem no seu ponta de lança uma confiança grande. Nós que somos, e fomos, pontas de lança, na época das fases boas, quando as coisas estão a correr bem, até sentimos a dependência que a equipa às vezes tem, pelo desafogo em colocar a bola na frente para resolver um ou outro jogo muito difícil. Por isso, acredito que se o Gyokeres sair ou estiver lesionado pode fazer muita falta ao Sporting", alerta.

Prémio de artilheiro possível, interesse esperado

O Sporting transformou-se num palco que o sueco tem aproveitado, com 15 golos em 17 jogos. Chegar a melhor marcador do campeonato é alcançável: está a dois do bracarense Simon Banza. Cascavel, que o conseguiu por duas vezes, acredita que Gyokeres poderá terminar a época como máximo goleador.



"Acreditar sempre! Saber que vai ter momentos em que a bola não vai entrar, mas também confiar e ser parceiro dos companheiros e contar com a equipa, porque um ponta de lança não é o melhor marcador de um campeonato sozinho. Também tem de trabalhar e ter humildade, que os golos vão aparecendo", assegura.

Gyokeres ainda agora chegou a Alvalade e já começa a falar-se na sua saída, algo que não espanta Paulinho Cascavel.



"A falta de pontas de lança é cronica, desde o meu tempo. Hoje, um marcador de golos e finalizador nato e ainda jovem é logo cobiçado por alguns clubes de maior dimensão e começam a acompanhar o jogador, e isso deve estar a acontecer com Gyokeres. Essa é a consequência de apostar em jogadores jovens, mas é um investimento: se perder esses jogadores de qualidade, se vier a acontecer, o clube tem uma recompensa financeira", sublinha.



Jogos com Vitória e Porto são "fundamentais"



O Sporting lidera o campeonato, com mais dois pontos que Benfica e três que o FC Porto. Dentro de duas jornadas, os dragões visitam Alvalade e já no sábado há viagem a Guimarães. Vitória e Sporting, dois dos clubes pelos quais Cascavel fez furor:



"O Vitória está a fazer uma ótima época. Perdeu um jogo ou outro, mas está no lugar dele, que é lutar com o Braga. É sempre difícil jogar em Guimarães, o Vitória está com uma equipa forte. O Sporting vai ter dificuldade em vencer."

"Os embates contra o Vitória e contra o Porto são fundamentais. Se Sporting conseguir passar, vai dar uma alavancada grande para a segunda volta. Também daria uma grande moral à equipa do Sporting", conclui.