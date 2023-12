"Sporting só pode pensar num jogo de cada vez para não ter surpresas"

Dezembro vai ser um mês exigente e pode ser decisivo para o Sporting com seis jogos agendados. Quatro partidas para o campeonato (recebe o Gil Vicente e o FC Porto e desloca-se a Guimarães e Portimão), uma para a Liga Europa e uma para a Taça da Liga.

Um contexto que obriga a equipa de Rúben Amorim a não falhar para não se afastar dos objetivos. Perante este cenário, Luis Loureiro em entrevista a Bola Branca sugere que os leões pensem jogo a jogo e em concreto no Gil Vicente que é o próximo, para não terem surpresas.

"São muitos jogos em poucos dias, mas com certeza que Rúben Amorim está apenas e somente focado no próximo jogo, porque esse sim ditará o que poderá ser o futuro. Fazer muitas contas de longo prazo, muitas vezes as coisas podem não correr bem”, disse o ex-jogador.

“Portanto, eu acho que acima de tudo será jogo a jogo e este sendo o próximo jogo é o mais importante. O Sporting perdendo pontos em casa, os outros jogos tornar-se-ão mais complicados, apesar de vir aí uma série com jogos muito intensos, com pouco descanso, será jogo a jogo", acrescenta.

No Campeonato, depois do jogo com o Gil Vicente, o Sporting joga em Guimarães e recebe o FC Porto, Luis Loureiro sublinha a importância dos dois últimos para os leões, mas não será motivo para pressão ou ansiedade extra.

"O Sporting sendo um clube grande e assumindo que quer vencer todos os jogos em que participa, essa pressão existirá sempre, ainda para mais esses dois jogos, que no plano teórico mais complicados, com grau de exigência maior. Naquilo que será a ansiedade, o Rúben nisso é um mestre, em soltar os seus jogadores e a equipa. Não penso que a ansiedade vá causar muitos problemas. A pressão para quem joga num clube grande como o Sporting, vai sempre existir", assegura.

Gestão de Gyökeres

No jogo de ontem com a Atalanta, Gyökeres saiu com algumas queixas no joelho. Luis Loureiro entende que o avançado sueco, vai ter gestão física por parte de Rúben Amorim, porque é um atleta que está sempre no limite dentro de campo.

"É um jogador pela sua forma de atuar, pela sua forma de entrega ao jogo, está sempre no seu limite, e poderá causar algum desgaste com o acumular de jogos, e isso é normal. Mas isso é uma gestão que o Rúben e a sua equipa técnica está atenta, e essa gestão será feita com toda a certeza, ainda para mais, sendo um jogador com uma importância como é a do Gyökeres na equipa e na forma de jogar do Sporting", destaca.

Depois de ter sofrido um acidente no dia anterior, Marcus Edwards entrou na segunda parte frente à Atalanta, com uma exibição de muita qualidade, Luis Loureiro reconhece qualidade no inglês, mas entende que precisa de ser mais regular.

"O Edwards é um excelente jogador, é um desequilibrador. É daqueles jogadores que todos gostamos de ver jogar, porque de um momento para outro pode arrancar uma jogada sublime. E ontem fez uma segunda parte de grande nível. É um jogador que em qualquer momento é capaz de decidir um jogo. Os treinadores gostam de ter sempre esses jogadores à discrição. É um jogador que tem pouca consistência, que poderá melhorar muito essa consistência, mas isso, também partirá de um trabalho não só do jogador, mas também da equipa técnica", conclui.