Gyokeres eleito jogador do mês pela segunda vez consecutiva

Viktor Gyokeres foi eleito melhor jogador da I Liga de outubro e novembro. É a segunda vez consecutiva que o ponta de lança do Sporting, que também a repetiu distinção de melhor avançado, recebe o prémio.

O internacional sueco, que já tinha sido eleito jogador do mês em setembro, recebeu 23,02% dos votos. Supera André Luís (14,29%), do Moreirense, e de Simon Banza (12,70%), do Sporting de Braga.



Gyokeres faz dois de três, nas eleições de jogador do mês - e de avançado - e o Sporting faz o pleno, dado que, em agosto, o vencedor foi Paulinho.

Fica completo o quadro de prémios relativos a outubro e novembro: Luiz Júnior (Famalicão) vence nos guarda-redes, António Silva (Benfica) nos defesas, João Neves (Benfica) nos médios e o adjunto do Moreirense - Rui Borges não tem o nível máximo da UEFA - nos treinadores.