Rúben Amorim. “Faz parte da identidade do Sporting complicar um bocadinho as contas”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, elogia a exibição diante da Atalanta, mas lamenta as oportunidades desperdiçadas. Apesar disso,

“Não fizemos as oportunidades que tínhamos de fazer. Fomos a melhor equipa, mas já falámos disso também em relação ao dérbi e o que conta é que não vencemos. Falhámos primeiro lugar, mas conseguimos a qualificação”, começa por dizer Rúben Amorim.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões acrescenta: “Acho que fizemos uma exibição muito competente. Tentámos corrigir as coisas que fizemos menos bem em Alvalade. Tivemos alguma posse de bola, mas sempre na defesa. Quando íamos para o ataque, perdíamos duelos e o tempo para meter a bola na frente”.

“Na segunda parte tirámos as referências à Atalanta e criámos várias ocasiões na segunda parte. Mas não marcámos e fomos penalizados”, lembra.

A equipa de Alvalade falhou o primeiro lugar e garante apenas o segundo, que obriga a ir para o “play-off” contra uma equipa da Liga dos Campeões.

“Fizemos uma primeira parte má e fomos penalizados. Tivemos jogo com Raków em que jogámos o jogo todo com menos um. São falhas da equipa. Temos de olhar para o que podemos controlar. Falhámos e temos de assumir isso. Vamos ter mais dois jogos, mas o que interessa é no fim ver onde chegamos. É mais difícil? Faz parte da identidade do Sporting complicar um bocadinho as contas. Nessa altura [fevereiro] ainda podem estar jogadores nas provas das seleções, vamos ver e vamos fazer essa gestão.”

O Sporting vai agora defrontar uma equipa vinda da Liga dos Campeões.