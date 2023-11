Gyokeres eleito avançado do mês pela segunda vez seguida

Viktor Gyokeres venceu o prémio de melhor avançado de outubro e novembro da I Liga, distinção que arrecada pela segunda vez seguida.

O ponta de lança internacional sueco, do Sporting, que já tinha sido eleito avançado do mês em setembro, recebeu 26,19% dos votos dos treinadores principais da prova. Superou a concorrência de André Luís (19,05%), do Moreirense, e de Simon Banza (18,25%), do Sporting de Braga.

Gyokeres apontou dois golos - contra Arouca e Benfica - e duas assistências - frente ao Estrela da Amadora - nos quatro jogos que disputou em outubro e novembro. Só ficou em branco com o Boavista.

O prémio de melhor guarda-redes foi para Luiz Júnior, do Famalicão, António Silva e João Neves, do Benfica, ganharam nos defesas e nos médios, respetivamente, e Gyokeres é premiado nos avançados.