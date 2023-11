Inglês Michael Oliver vai apitar o Atalanta-Sporting

O inglês Michael Oliver é o árbitro do jogo entre a Atalanta e o Sporting, da quinta jornada do grupo D da Liga Europa de futebol, a disputar na quinta-feira no Estádio de Bérgamo.



No jogo, com início às 17h45, Michael Oliver terá como auxiliares os compatriotas Stuart Burt e Daniel Cook, num jogo em que Stuart Attwell será o videoárbitro, coadjuvado pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.

A Atalanta, que venceu no Estádio José Alvalade por 2-1, lidera o grupo, com 10 pontos, seguido do Sporting, com sete, pelo que o jogo de quinta-feira é decisivo na luta pelo primeiro lugar do Grupo D.

O primeiro lugar do grupo vale o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, enquanto o segundo vai ter de defrontar um adversário proveniente da fase de grupos da Liga dos Campeões no play-off de acesso aos 'oitavos'.

Atrás de Atalanta e Sporting, seguem os austríacos do Sturm Graz, com quatro pontos, e os polacos do Rakow, com um ponto. O jogo em Bérgamo terá relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.