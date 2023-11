Neto estreou-se a marcar pelo Sporting. Foi o primeiro golo em mais de 10 anos

Luís Neto estreou-se a marcar pelo Sporting frente ao Dumiense e não marcava um golo desde a temporada 2012/13, ao serviço do Zenit, na Rússia. Foi uma espera que durou mais de 10 anos.

O internacional português de 35 anos nunca foi conhecido pela veia goleadora enquanto central. Ainda assim, foi uma longa espera desde o último golo apontado pelo defesa.

Neto chegou aos leões no verão de 2019 e este foi, por consequência, também o seu primeiro golo com a camisola do Sporting em 98 jogos disputados.

O último golo com a sua assinatura aconteceu a 19 de maio de 2013, no Zenit, numa vitória contra o Novgorod para o campeonato russo.