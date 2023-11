Rúben Amorim. "Demonstrámos respeito pelo adversário"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, estava feliz com o triunfo gordo (8-0) para a Taça de Portugal contra o Dumiense.

“Acima de tudo, demonstrámos respeito pelo adversário e pelas pessoas que vieram cá. Estes jogos podem tornar-se difíceis e aborrecidos, portanto, criámos logo uma distância no marcador que tranquilizou toda a gente, mas mantivemos o ritmo até ao fim. Marcámos vários golos e fomos competentes”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões acrescentou: “O objetivo era ganhar o jogo e aproveitar cada minuto para fazer a equipa crescer”.

Vários golos foram apontados de bola parada. Amorim explica: “Temos de ver a estatura, a potência dos jogadores e os batedores. Quando há esta diferença de escalões e equipas, há diferença em tudo. Somos muito profissionais, temos as melhores condições do mundo, o Dumiense não as tem. Temos de aproveitar cada momento e foi por aí que desbloqueámos o jogo”.

O Sporting goleou o Dumiense, por 8-0, e segue para os oitavos de final da Taça de Portugal.