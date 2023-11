Fresneda revela que tentou evitar operação ao ombro

Iván Fresneda, lateral do Sporting, revela que tentou evitar a operação ao ombro esquerdo a que foi submetido, mas "não foi possível."

Nas redes sociais, o espanhol de 19 anos anuncia ainda que vai ter de parar durante "as próximas semanas".

"Nas próximas semanas não poderei ajudar a nossa equipa em campo porque tive de fazer uma cirurgia no ombro esquerdo. Tentei evitar este momento com trabalho e tratamento, mas não foi possível. Infelizmente não consegui fisicamente dar tudo o que queria em campo e o que é preciso para vestir a camisola do Sporting", disse. Completou ainda a mensagem.

"Prometo que trabalharei muito para voltar o mais rápido possível e devolver em dobro no campo o amor e o apoio que vocês me dão e são desde que cheguei aqui. Força Sporting", pode ler-se.

Fresneda chegou ao Sporting este verão. Custou nove milhões de euros e fez cinco partidas pelos leões até ao momento.

Ricardo Esgaio e Geny Catamo são as alternativas para Rúben Amorim na posição de ala direito.