Varandas e a contestação no FC Porto. "Após 40 anos acordaram para a vida"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, comenta os distúrbios na última assembleia-geral do FC Porto e volta a deixar críticas a Pinto da Costa, mesmo sem citar o nome do líder portista.

"Constato que após 40 anos acordaram para a vida e perceberam quem têm em casa e quem andaram a endeusar durante décadas", referiu Varandas à margem da iniciativa “Rugidos de Leão”, em Leiria.

"Ouvi muitas vezes que o clube está refém de uma guarda pretoriana, mas acho que é preciso ter coragem de dizer que essa guarda pretoriana não é o verdadeiro problema, mas sim quem durante décadas os alimentou e lhes deu poder. Esqueceram-se de um pormenor: quem manda esta guarda pretoriana fazer isto contra adversários, árbitros, jornalistas, quando é preciso também faz contra os próprios sócios", reforçou.

O líder dos leões terminou referindo: "Isto tem um nome e vem em qualquer manual das Ciências Sociais".