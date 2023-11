Quanto custaram Gyokeres e Hjulmand? Sporting detalha valores do mercado de verão

O Sporting anunciou o valor detalhado de todas as transferências do mercado de transferências de 2023. O saldo é amplamente positivo para os leões.

O maior investimento do Sporting foi em Viktor Gyokeres. O internacional sueco custou 20 milhões de euros, ao qual se acrescem quatro milhões em bónus e dois milhões em comissões. O Coventry City ficou com 15% de uma futura mais-valia, que poderá reduzida até 10% por opção da SAD leonina ou em função da concretização parcial de objetivos individuais e coletivos.

Morten Hjulmand custou 18 milhões de euros, mais três em bónus.

Os leões investiram ainda na compra de mais 40% do passe de Pedro Gonçalves a troco de 7,7 milhões de euros pagos ao Famalicão, que fica agora apenas com 10% de uma futura transferência.

O mesmo procedimento ocorreu com com Nuno Santos. Por 400 mil euros, o Sporting comprou 20% da futura venda, eliminado o passivo contingente com o Rio Ave FC, excepto se a venda ocorrer até final de Janeiro de 2024, mantendo nesse período o Rio Ave FC 10%.

Iván Fresneda foi o último reforço do mercado. O Valladolid rendeu 9 milhões de euros no imediato, mais dois em bónus, ficando ainda com 10% de uma futura mais-valia.

Francisco Trincão foi também contratado em definitivo este verão depois de um empréstimo com opção obrigatória. Custou 7 milhões de euros e o Barcelona ficou com 50% de uma futura transferência.

O Sporting detalhou ainda os preços dos reforços de inverno do ano passado. Tanlongo foi contratado a custo-zero, mas implicou uma comissão de 500 mil euros. Já Diomandé custou 7,5 milhões de euros, mais 5 por objetivos. O Midtjylland fica com 20% de uma mais-valia futura após deduzir o mecanismo de solidariedade. O Sporting tem opção de diminuir o valor de mais-valia em 10%.

Hector Bellerín teve uma passagem breve por Alvalade. Custou 500 mil euros e assinou um contrato de curta duração.

Vendas garantem saldo positivo

Manuel Ugarte foi a maior transferência do Sporting. O uruguaio rendeu 60 milhões de euros aos leões, sendo que a este valor é deduzido uma comissão de 4,6 milhões de euros à Gestifute de Jorge Mendes.

Pedro Porro tinha sido emprestado ao Tottenham até ao fim da época por 5 milhões com uma cláusula obrigatória que permitiu o encaixe de 40 milhões de euros. Paralelamente, o Tottenham cedeu à Sporting SAD a percentagem absoluta de 15% dos direitos económicos relativos ao jogador Marcus Edwards.

Já Chermiti custou 12,5 milhões d eeuros ao Everton, mais 2,5 milhões por objetivos. Tiago Tomás foi transferido para o Wolfsburgo por 8,8 milhões de euros e Renato Veiga para o Basileira por 4,6 milhões.

Rúben Vinagre, Rochinha, Sotiris, Jovane, Fatawu, Tanlongo e Flávio Nazinho foram todos cedidos a clubes estrangeiros e todos os negócios incluem uma opção de compra.

Contas feitas e incluindo as transferências de janeiro, o Sporting gastou 72,1 milhões de euros - excluindo os valores de bónus -, e amealhou 134,2 milhões de euros.