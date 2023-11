"Sporting distraiu-se e perdeu por culpa própria"

O Sporting "distraiu-se". É desta forma que o antigo vice-presidente dos leões, Carlos Barbosa, justifica a derrota na Luz, à passagem da 11ª jornada da I Liga.

A equipa de Rúben Amorim perdeu o dérbi nos instantes finais do duelo contra o Benfica com golos de João Neves e Casper Tengstedt, aos 94 e 97 minutos, respetivamente.

Convidado por Bola Branca e mais a frio a analisar o jogo, Carlos Barbosa entende que o Sporting se "distraiu", acabando por perder "por culpa própria".

Todavia, o ex-dirigente verde e branco também não iliba Artur Soares Dias: "Já sabiamos que iamos jogar contra uma grande equipa e contra o árbitro", acrescenta.

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, deu nota 5 - a máxima na escala - a Artur Soares Dias. O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro esteve ao nível do melhor do que se vê na Europa”.

Carlos Barbosa relativiza o desaire, embora com um recado interno.

"Todos os sportinguistas são treinadores: é discutido se Trincão devia ter entrado ou não, etc. Mas vamos para a frente", sustenta Carlos Barbosa, confiante nos benefícios da paragem internacional que se segue.

Já quanto à conquista do título nacional por parte do Sporting, o antigo "vice" prefere ser cauteloso: "Penso que o Sporting está bem, mas vamos com calma. A paragem será benéfica, é sempre. Fico é surpreendido com a má prestação do Benfica este ano", termina.

Após os resultados da 11.ª jornada, a liderança é partilhada por Benfica e Sporting, com 28 pontos. FC Porto é terceiro, com 25, seguido do Braga, com 23 pontos.