Rúben Amorim. “Não é decisivo, mas é muito desconfortável ter seis pontos de desvantagem”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, desvaloriza a crise de resultados do Benfica e espera que os encarnados voltem ao sistema de quatro defesas, mas quer vencer o dérbi.

“Estamos a discutir a liderança no campeonato. Imaginem que o Sporting jogava com a Real Sociedad, não sabíamos o que aconteceria. E o Benfica fazia dois jogos com o Raków. Podíamos estar perante um cenário completamente diferente. Não estamos iludidos com isso. Temos que ganhar o jogo porque é importante. Não é decisivo, mas é muito desconfortável ter seis pontos de desvantagem. Não queremos perder o primeiro lugar”, referiu.

O técnico dos leões acrescenta: “Sabemos a equipa que vamos defrontar, a qualidade dos seus jogadores, a qualidade do seu treinador. Diga-se que o que se disser, tem muitas vitórias na sua estadia no Benfica. Sabemos é que queremos muito ganhar esse jogo."

"O Benfica está a lutar pela liderança, apesar dos jogos europeus. O Benfica não está mais fragilizado. É um Benfica na máxima força, vai lutar pela liderança. Acho que nós estamos mais fortes do que estávamos há uns meses. Trabalhamos os dois sistemas do Benfica, mas demos mais ênfase ao sistema mais antigo. Preparamos um voltar do Benfica ao normal", disse.

Amorim confirmou ainda que Morita está convocado e que Geny Catamo continua lesionado.

O Benfica – Sporting está marcado para este domingo a partir das 20h30. Ouça o relato na Renascença e acompanhe ao minuto em rr.pt.