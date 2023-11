Rúben Amorim. "Pensámos um bocadinho no dérbi"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, reconhece que começou a gerir o jogo assim que os leões fizeram o primeiro golo contra o Rakow para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

"Tivemos brilhantismo no início do jogo, quando estava 10 para 10 metemos um ritmo forte. Depois marcámos um golo, houve uma expulsão e começámos a gerir o jogo. O ponto positivo é que não deixámos o adversário criar, mas obviamente que ficamos com o resultado e não com a exibição, culpa também do treinador que começou a gerir e a pensar nas substituições, tirando ritmo e intensidade ao jogo", referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões lamenta as oportunidades desperdiçadas. “Tivemos várias ocasiões onde devíamos ter sido mais perfeitos no último passe, havia bastante espaço. Os jogadores do Raków saltavam bastante na pressão e havia espaço nas costas, mas não fomos bons o suficiente para marcar outro golo”.

"Mesmo contra dez, ficámos com medo de uma bola parada do meio-campo outra vez, mas faz parte do jogo. Mas acho que todos, inclusive o treinador, na segunda parte, com as substituições, pensámos um bocadinho no dérbi e às vezes é perigoso."

Amorim falou ainda do dérbi para o campeonato, que se aproxima. "Não há tempo para descansar, é mais um jogo daqui a dois dias. Não queria já falar do dérbi, mas o Benfica é uma equipa que não sabemos se vai jogar com quatro ou cinco defesas. Vamos pensar já no próximo jogo".

O Sporting venceu o Rakow por 2-1 e é segundo classificado do grupo da Liga Europa, só atrás da Atalanta.