Morita ainda fora das opções do Sporting na véspera do Raków

Hidemasa Morita continua fora das opções do Sporting.

O médio não esteve no treino dos leões desta quarta-feira, o último antes da receção ao Raków, da Polónia, para a Liga Europa. Morita foi convocado para a seleção do Japão, embora tenha ficado de fora dos últimos dois jogos devido a problemas musculares. Falhou as partidas com o Farense - para a Taça da Liga - e contra o Estrela da Amadora - para o campeonato.

Morita continuará em dúvida para o jogo do próximo domingo frente ao Benfica, no Estádio da Luz.

Geny Catamo é a outra baixa do plantel e não deve voltar a tempo do dérbi de Lisboa, uma vez que foi até dispensado da seleção de Moçambique. Aos dois lesionados junta-se ainda o outro disponível: Viktor Gyokeres, que foi expulso na última partida da prova.

Rúben Amorim aproveitou o treino para convocar três jogadores das camadas jovens: Afonso Moreira, Rodrigo Ribeiro e Mamede.

O Sporting-Raków disputa-se esta quinta-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.