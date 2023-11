Rúben Amorim. “Preferia ter ganho por 1-0”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, gostou da vitória (3-2) contra o Estrela Amadora, mas diz que preferia outro resultado.

"Desde que seja a vitória. Não sofrer golos é sempre importante. Temos sempre muitas oportunidades. De tudo, acho que estamos a sofrer demasiados golos. Preferia ter ganho por 1-0 porque assim é um sofrimento grande para toda a gente", referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões acrescentou: "O Estrela planeou muito bem o jogo, mudou a construção e criou-nos dificuldades, com um bloco baixo e com dois laterais a fazerem o corredor e a bloquearem as nossas permutas”.

“Fomos criando oportunidades, estávamos a sofrer muito com as bolas nas costas e não estávamos a controlar bem a linha [de fora de jogo]. Acho que fomos a equipa que esteve sempre mais perto dos golos, mas depois sofrer um penálti e um golo”, referiu.

Agora, no campeonato segue-se o dérbi com o Benfica. "Estas vitórias são sempre importantes, temos de somar pontos. Uma equipa ser invicta cria uma aura diferente, ainda por cima o FC Porto perdeu e vamos à Luz a seguir. Foi muito importante".

O Sporting derrotou o Estrela Amadora, por 3-2, e mantém a liderança no campeonato com mais três pontos que o Benfica.