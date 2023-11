Rúben Amorim. “O meu futuro depende da conquista de títulos”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, faz depender a permanência em Alvalade dos resultados (e títulos) conquistados esta temporada.

“Eu sempre fui muito taxativo a dizer se fico ou não, e agora não o consigo ser. E não o consigo ser por causa da época passada, não queremos deixar voltar a cair o clube neste padrão de não ganhar nada e parecer que nada se passa”, referiu.

Apesar disso, o técnico dos leões garante: “O meu compromisso com o clube é total e quero deixar bem claro: se hoje saísse, não tinha clube nenhum. Ia para casa. Não há nada, não tenho conversas com ninguém, nem há nenhum clube à minha espera. O que eu digo é que não quero que se repita o que aconteceu no ano passado.”

Amorim não quis, no entanto, garantir que fica no Sporting se ganhar títulos no final desta temporada. “Não quero dizer, estou no meu direito. Mas quero dizer que os jogadores já sabem há muito tempo qual é a minha ideia. Repito: não tenho nada, o meu compromisso com o clube é total, mas o meu futuro depende da conquista de títulos. Tivemos um ano mau e é obrigatório ganhar títulos este ano. A partir daqui podem tirar as vossas ilações”.

O técnico dos verde e brancos falou na antevisão do encontro contra o Estrela da Amadora, “uma equipa que não sofre muitos golos” e vai “procurar as transições”.

Rúben Amorim confirmou que Geny Catamo está lesionado e que Gonçalo Inácio está em dúvida pela condição física e não pelos amarelos.