Continuidade de Rúben Amorim depende da "ambição" de Varandas

Rúben Amorim ficará em Alvalade se o presidente do Sporting apostar forte.

Esta é a perspetiva de José Dias Ferreira, antigo vice-presidente dos leões, em entrevista a Bola Branca.

Com contrato até 2026, o treinador sportinguista manteve o mistério sobre o seu futuro. "Tenho uma ideia para o fim da época, mas não vou dizer", referiu Amorim, alimentando o tabu, numa altura em que é associado ao Manchester United.

"O Sporting tem de encontrar outro tipo de soluções para ter outras ambições. Se pretende continuar a viver da venda de jogadores... Acho que é isso que ele pensa", começa por adiantar Dias Ferreira.

O ex-dirigente acredita que Amorim faria "o maior disparate da vida dele" se fosse para o United nesta fase. "Tenho uma ideia de Rúben Amorim de que, primeiro, é um homem inteligente. E, depois, de que não vai querer sair tão cedo daqui para fora", completa.

"O Sporting tem tirado todos os beneficios da estabilidade que tem com o treinador e não há razão para mudar", finaliza o ex-dirigente dos leões.

Rúben Amorim já foi associado a vários clubes europeus ao longo do seu percurso no Sporting, principalmente após o título de campeão nacional, mas acabou sempre por ficar. Renovou pela última vez em novembro de 2022 até 2026.

Ao serviço do Sporting, conquistou um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

A equipa de Alvalade é líder isolada do campeonato com 25 pontos, mais três do que FC Porto e Benfica.