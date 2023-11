Amorim mantém mistério sobre futuro. "Tenho uma ideia para o fim da época, mas não vou dizer"

Rúben Amorim tem uma ideia para o seu futuro, mas não revela qual. O treinador do Sporting foi questionado sobre um possível interesse do Manchester United, que se recusa a comentar.

Ainda assim, o técnico garante que já tem planos definidos para o fim da época: "Quanto ao meu futuro, tenho uma ideia para o fim da época, não vou dizer qual é, não é para agora. Os resultados e o contexto às vezes levam-nos para outras coisas, já aconteceu na minha carreira. Não quero estar a comentar coisas como o Manchester", disse.

O treinador de 38 anos cumpre a quinta temporada ao serviço do Sporting.

Em 2022/23, os leões não conquistaram nenhum troféu e Amorim colocou o rótulo de época "tudo ou nada". Após a vitória com o Farense para a Taça da Liga, explica melhor a expressão.

"Não sabemos o futuro, depende dos resultados. Tudo ou nada é mais a ideia geral do que precisamos como equipa, precisamos dessa pressão extra e de não nos escondermos por trás de nada", acrescenta.



Rúben Amorim já foi associado a vários clubes europeus ao longo do seu percurso no Sporting, principalmente após o título de campeão nacional, mas acabou sempre por ficar. Renovou pela última vez em novembro de 2022 até 2026.

Ao serviço do Sporting, conquistou um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

A equipa de Alvalade é líder isolada do campeonato com 25 pontos, mais três do que FC Porto e Benfica.