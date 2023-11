Rúben Amorim. “Estou contente com todos, não só com o Gyokeres”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, está contente com a “maturidade” demonstrada pela equipa contra o Farense (4-2), apesar das várias mudanças no onze para a Taça da Liga.

"Houve jogadores que não recuperaram e os outros deram uma resposta claramente positiva. Se olharmos para as várias jornadas, fomos sempre mudando. Estão todos preparados para serem titulares", referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões explicou a colocação de Gonçalo Inácio no meio-campo. "Temos vindo a fazer esse trabalho. Tudo o que é jogos de treino na Academia ele tem passado por lá, também para ganhar confiança. Tem boas características para jogar naquela posição”.

Quanto ao “hat trick” de Gyökeres, Rúben Amorim preferiu elogiar toda a equipa. "O Paulinho trabalhou muito. O Trincão voltou a ter aquela energia. O Gyokeres aproveitou isso com o desenrolar do jogo e foi bem servido pelos colegas. Estou contente com todos, não só com o Gyökeres."

O Sporting derrotou o Farense, por 4-2, e está na liderança do grupo da Taça da Liga.