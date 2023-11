A imprensa espanhola garante que Gonçalo Inácio é alvo do Real Madrid já para janeiro.

Segundo o As, o internacional luso, do Sporting, está a ser acompanhado há vários meses e pode ser o substituto do lesionado Eder Militão.

A cláusula de rescisão de Gonçalo Inácio, 22 anos, é de 60 milhões de euros.

Liverpool e Manchester United também estarão atentos ao jogador leonino.