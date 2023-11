Morita é baixa no Sporting por lesão e fica em dúvida para o dérbi

Hidemasa Morita está lesionado e vai falhar o jogo do Sporting frente ao Farense.

A revelação foi feita por Rúben Amorim, que deixa mesmo o internacional japonês em dúvida para o dérbi contra o Benfica, no dia 12 de novembro.

"Vai ficar de fora, tem uma pequena lesão e coloca dúvida para os reatantes jogos. O que me disseram foi que neste jogo está fora, para o Estrela da Amadora é muito difícil e depois depende de como vai evoluir", afirmou, em conferência de imprensa.

O Sporting joga esta quinta-feira, em casa, com o Farense para a Taça da Liga. Segue-se a receção ao Estrela da Amadora, no domingo, antes de receber o Raków, para a Liga Europa, na próxima quinta-feira. O dérbi contra o Benfica, no Estádio da Luz, joga-se no dia 12 de novembro, um domingo.

Rúben Amorim abordou ainda a situação de Geny Catamo, que está a destacar-se no onze inicial do Sporting, que tem apenas 25 por cento do passe do moçambicano.

O facto de ter uma pequena percentagem do passe leva o Sporting a não vender o jogador, segundo Rúben Amorim.

"Estou confortável com a situação dele, porque o clube não vai vender porque tem pouca percentagem. Quem me dera ter todos os jogadores garantidos, mesmo que isso seja mau para o clube. Não é um problema para mim, é para direção. Estou calmo", conclui.

Os leões estão a negociar a restante compra do passe junto do Amora.